Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилены в Псковской области

21:30, 25 октября 2021, ПАИ

Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилены в Псковской области из-за пандемии COVID-19. Соответствующие изменения глава региона Михаил Ведерников внёс в противокоронавирусный указ. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В основном изменения касаются дополнительных мер, принятых в отношении пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно указу, с 25 октября по 7 ноября граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, а с 27 октября самоизолироваться должны и неработающие граждане в возрасте 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, на дистанционный режим работы с 27 октября по 26 ноября должны быть переведены все невакцинированные от COVID-19 работники и исполнители по гражданско-правовым договорам в возрасте от 60 лет и старше, а также сотрудники, имеющие хронические заболевания, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции и формирования иммунитета. Это требование не касается медицинских работников, специалистов, имеющих документ о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести последних месяцев. Исключение составляют и те, кто имеет документ о наличии противопоказаний к вакцинации, заверенный лечащим врачом и руководством медицинской организации, выдавшей документ, а также специалисты, которые не могут быть переведены на дистанционную работу в связи с их участием в обеспечении непрерывного производственного процесса.

Отметим, что противокоронавирусный указ скорректирован в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с членами Правительства РФ.