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Николай Козловский призвал великолучан принять участие в переписи

Николай Козловский призвал жителей Великих Лук принять участие в переписи населения. Фото скрин видео

С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Главное новшество в том, что каждый житель страны может принять в ней участие через сайт Госуслуг и самостоятельно заполнить опросный лист. После завершения процедуры на электронную почту и мобильный телефон придет QR-код, который следует предъявить переписчику, пришедшему на дом. Это нужно для того, чтобы сведения не дублировались. Об этом сегодня пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Глава города Николай Козловский в еженедельном видеообращении призвал великолучан принять участие в главном статистическом мероприятии страны и пояснил, что в традиционном формате анкету можно заполнить на стационарных переписных участках или в МФЦ. Там работают волонтеры, которые помогут разобраться в анкете.

В Великих Луках переписные участки открыты по семи адресам: ул. Новосокольническая, д. 1, ул. Пионерская, д. 20, ул. Ботвина, д. 17, просп. Гагарина, д. 95А, просп. Октябрьский, д. 88, ул. Дружбы, д. 31, ул. Заслонова, д. 15. Они работают с 8.00 до 20.00 ежедневно.

«Также по домам и квартирам с 18 октября ходят переписчики. Все они, несмотря на сделанные прививки от COVID-19 , прошли ПЦР-тестирование, - сообщил Николай Козловский. - Вопросам обеспечения противовирусной безопасности во время проведения переписи было уделено повышенное внимание. Я уже принял участие в переписи и прошел анкетирование на сайте Госуслуг - это быстро, доступно, безопасно и очень удобно.

Призываю каждого из вас проявить гражданскую активность и принять участие в переписи! Это необходимо для эффективного планирования в области экономики, социальной сферы, благоустройства, для понимания того, сколько школ, детских садов нам нужно строить. Статистические данные, полученные в ходе переписи, позволят строить более точные долгосрочные планы развития не только на уровне города или региона, но и всей нашей страны. Поэтому участие в переписи очень важно».

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