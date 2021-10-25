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Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро стала гражданкой России

Наталия Орейро стала россиянкой. Фото Виктор Вытольский/РИА «Новости»


Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Наталии Орейро, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили РИА Новости.

«Принять в гражданство России следующих лиц: <...> Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорится в тексте.

Ранее латиноамериканская актриса отмечала, что не планирует жить в стране, но стремится получить паспорт в качестве признательности за любовь россиян.
Впервые звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро высказала желание получить российский паспорт в 2019 году в качестве шутки, находясь в гостях на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Мировую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал «Дикий ангел».
 

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