Уникальное издание об Александре Невском поступило в гдовскую районную библиотеку

22:22, 25 октября 2021, ПАИ

В районную библиотеку Гдовского района поступило уникальное издание «Александр Невский», посвященное 800-летию со дня рождения Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.Об этом рассказали корреспонденты газеты «Гдовская заря».



Это факсимильное воспроизведение фрагмента Повести о житии и о храбрости благоверного и Великого князя Александра Ярославовича из Лицевого летописного свода XVI века «Лаптевский том» из собрания Российской национальной библиотеки.

Каждая страница украшена красочными миниатюрами.