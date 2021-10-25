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Общество

Уникальное издание об Александре Невском поступило в гдовскую районную библиотеку

Уникальное издание поступило в районную гдовскую библиотеку. Фото «Гдовская заря»

 

В районную библиотеку Гдовского района поступило уникальное издание «Александр Невский», посвященное 800-летию со дня рождения Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.Об этом рассказали корреспонденты газеты «Гдовская заря».

Это факсимильное воспроизведение фрагмента Повести о житии и о храбрости благоверного и Великого князя Александра Ярославовича из Лицевого летописного свода XVI века «Лаптевский том» из собрания Российской национальной библиотеки.

Каждая страница украшена красочными миниатюрами.

 

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