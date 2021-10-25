В сетевом магазине Москвы «кошачью мяту» приняли за марихуану

23:29, 25 октября 2021, ПАИ

Сегодня в Москве сотрудники сетевого магазина «Вкусвилл» вызвали полицию на мужчину, у которого при оплате выпал полиэтиленовый пакет с мелко нарубленной травкой.

Сотрудницы магазина решили, что это марихуана, и вызвали полицию, сообщает ТАСС.

Приехавший наряд полиции подтвердил слова покупателя, что в пакетике находится «кошачья мята».

Покупатель не стал писать заявление о клевете на бдительных сотрудниц «Вкусвилла», а отнёсся ко всему происходящему с философским спокойствием.

«Кошачья мята» – многолетнее травянистое растение, вид рода Котовник семейства Яснотковые. Растение содержит до 3 % эфирного масла, которое обуславливает сильный своеобразный запах, привлекающий кошек. Используется, например, для кошачьих когтеточек.





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