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Общество

В сетевом магазине Москвы «кошачью мяту» приняли за марихуану

Кошек очень привлекает запах кошачьей мяты или котовника. Фото karkas-dom

Сегодня в Москве сотрудники сетевого магазина «Вкусвилл» вызвали полицию на мужчину, у которого при оплате выпал полиэтиленовый пакет с мелко нарубленной травкой.

Сотрудницы магазина решили, что это марихуана, и вызвали полицию, сообщает ТАСС.

Приехавший наряд полиции подтвердил слова покупателя, что в пакетике находится «кошачья мята».

Покупатель не стал писать заявление о клевете на бдительных сотрудниц «Вкусвилла», а отнёсся ко всему происходящему с философским спокойствием.

«Кошачья мята» – многолетнее травянистое растение, вид рода Котовник семейства Яснотковые. Растение содержит до 3 % эфирного масла, которое обуславливает сильный своеобразный запах, привлекающий кошек. Используется, например, для кошачьих когтеточек.



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