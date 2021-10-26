Активнее всего коронавирус распространяется в Пскове, Великих Луках, Псковском и Невельском районах

08:35, 26 октября 2021, ПАИ

Активнее всего коронавирус распространяется в Пскове - 112 новых случаев за 25 октября, в Великих Луках - 46 новых случаев, в Псковском районе - 21 новый случай и в Невельском районе - 14 случаев. Об этом сообщается в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

13 новых случаев - в Себежском районе, по 12 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Новосокольническом и Великолукском районах, 11 заболевших - в Опочецком районе, девять - в Дедовичском, по шесть - в Островском и Гдовском районах, пять - в Красногородском, по два - в Куньинском, Дновском, Усвятском районах, по одному - в Печорском, Новоржевском, Пушкиногорском, Бежаницком, Палкинском, Локнянском районах.



Ни одного нового случая коронавируса не зафиксировано только в Порховском, Плюсском, Стругокрасненском, Пыталовском и Пустошкинском районах.