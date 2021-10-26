Хозпостройку обнаружили псковские археологи у Южной башни Снетогорского монастыря
Хозяйственную постройку обнаружили археологи у Южной башни Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом специалисты сообщили в своём Instagram.
«Мы продолжаем работы на территории Снетогорского монастыря. Археологические шурфы предваряют проектные работы по реставрации монастырской ограды, Южной и Восточной башен. В ходе работ у Южной башни удалось раскрыть прямоугольную хозяйственную постройку, находившуюся здесь до строительства башни. Выявленное здание отражено на рисунке 1836 г., сделанном И. С. Ивановым.
Научные изыскания доказали, что башня была построена в 40-60 гг. XIX века», - уточнили археологи.
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