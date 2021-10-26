В Пскове предотвратили взрыв газового баллона в доме
В 23:45 25 октября произошло возгорание жилого дома в микрорайоне Паневик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Предположительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации котельной. Служба пожарной охраны успела эвакуировать газовый баллон, не допустив взрыва.
В Новоржевском районе в деревне Выбор сгорело бесхозное строение. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем.
В деревне Родина в трехкомнатной квартире многоквартирного дома произошло возгорание на девятом этаже. Огнем повреждены стена и диван. Предположительная причина возгорания — аварийный режим работы электропроводки.
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