Форму сертификата о вакцинации против коронавируса утвердили в Минздраве
Форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном COVID-19 утвердили в Министерстве здравоохранения РФ. Соответствующий документ опубликовали 25 октября на интернет-портале правовой информации.
Приказ начнет действовать 8 ноября, тогда же россиянам начнут выдавать новые документы. Ранее оформленные на сайте «Госуслуги» документы автоматически изменятся до 1 марта 2022 года.
Сертификат, помимо личных данных и QR-кода, будет содержать информацию о ревакцинации, медицинских противопоказаниях и ранее перенесенном заболевании.
Как часто вы пишите от руки?
Опубликовано расписание городских и междугородних автобусов в Псковской области на антиковидные выходные
Форму сертификата о вакцинации против коронавируса утвердили в Минздраве
Более 2,5 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки
Активнее всего коронавирус распространяется в Пскове, Великих Луках, Псковском и Невельском районах