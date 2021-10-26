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Общество

Форму сертификата о вакцинации против коронавируса утвердили в Минздраве

Форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и перенесенном  COVID-19 утвердили в Министерстве здравоохранения РФ. Соответствующий документ опубликовали 25 октября на интернет-портале правовой информации.

Приказ начнет действовать 8 ноября, тогда же россиянам начнут выдавать новые документы. Ранее оформленные на сайте «Госуслуги» документы автоматически изменятся до 1 марта 2022 года.

Сертификат, помимо личных данных и QR-кода, будет содержать информацию о ревакцинации, медицинских противопоказаниях и ранее перенесенном заболевании.

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