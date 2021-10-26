Состоялась форсайт-сессия с некоммерческими организациями Псковской области

09:55, 26 октября 2021, ПАИ

25 октября состоялась форсайт-сессия с некоммерческими организациями Псковской области и представителем комитета по образованию Псковской области. Модератором встречи выступил председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Итогом встречи стали разработанные предложения в виде планируемых проектов в сфере образования в Псковской области. Представители некоммерческого сектора проработали идеи, риски и возможности на ближайший, средний и долгосрочный периоды реализации.

Форсайт-сессии проходят в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря методике таких встреч у представителей некоммерческого сектора и стейкхолдеров со стороны власти есть возможность выстроить более понимающие отношения и совместными усилиями разработать план развития конкретных направлений Псковской области.