Водоснабжение временно отключат в доме №12 на улице Олега Кошевого в Пскове

10:07, 26 октября 2021, ПАИ

26 октября в Пскове на улице Олега Кошевого в доме №12 временно отключат водоснабжение. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на предприятие «Горводоканал».

Водоснабжение будет временно прекращено из-за ремонтных работ на участке сети.