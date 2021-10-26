Водоснабжение временно отключат в доме №12 на улице Олега Кошевого в Пскове
26 октября в Пскове на улице Олега Кошевого в доме №12 временно отключат водоснабжение. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на предприятие «Горводоканал».
Водоснабжение будет временно прекращено из-за ремонтных работ на участке сети.
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