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Общество

Аэропорт, вокзал и причал в Псковской области стали доступнее для маломобильных граждан

Аэропорт, вокзал и причал в Псковской области оборудовали для маломобильных граждан после проверки, проведённой по поручению Генпрокуратуры России. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: ПАИ

На железнодорожном вокзале в Пскове оборудовали зал ожидания. Аэропорт приобрёл и эксплуатирует амбулифт. На станции Струги Красные отремонтирована платформа. На причале в деревне Толбице нанесена тактильная разметка, установлены таблички и указатели, обустроены зоны отдыха, выделены парковочные места для инвалидов. Создана инфраструктура, позволяющая безопасно и комфортно передвигаться.

«Мы часто выезжаем на объекты и исправляем нарушения. Инфраструктура меняется, доступность появляется, и не псевдодоступность, а самая настоящая доступность. В Стругах Красных на станции появилась тактильная плитка для людей с нарушением зрения. В аэропорту у нас теперь есть амбулифт, который помогает людям беспрепятственно попасть в самолёт. И теперь на железнодорожном вокзале мы открываем комнату отдыха и ожидания для мобильных граждан», – рассказала председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

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