В Псковской области 56 женщин стали в апреле многодетными мамами
В Псковской области 56 женщин стали в апреле многодетными мамами, родив третьего ребёнка, рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.
Четвёртый малыш появился в десяти семьях, а ещё девять женщин стали мамами в пятый раз.
Кроме того, две мамы родили шестого ребёнка, одна мама – седьмого и три мамы – восьмого.
Также одна женщина стала мамой в десятый раз.
«Спасибо, что разделяете с нами такие важные и трогательные моменты своей жизни. Быть рядом с вами и помогать появиться на свет вашему малышу – большая честь и радость», – отметили в перинатальном центре.
Ранее сообщалось, что 310 малышей появились на свет в Псковской области в апреле.
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