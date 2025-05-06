В Псковской области 56 женщин стали в апреле многодетными мамами

16:20, 06 мая 2025, ПАИ

В Псковской области 56 женщин стали в апреле многодетными мамами, родив третьего ребёнка, рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.

Четвёртый малыш появился в десяти семьях, а ещё девять женщин стали мамами в пятый раз.

Кроме того, две мамы родили шестого ребёнка, одна мама – седьмого и три мамы – восьмого.

Также одна женщина стала мамой в десятый раз.

«Спасибо, что разделяете с нами такие важные и трогательные моменты своей жизни. Быть рядом с вами и помогать появиться на свет вашему малышу – большая честь и радость», – отметили в перинатальном центре.

Ранее сообщалось, что 310 малышей появились на свет в Псковской области в апреле.