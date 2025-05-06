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Общество

Псковская команда «Хочу погладить» вышла в 1/4 финала лиги КВН в Москве

Псковская команда КВН заняла первое место в 1/8 финала лиги «Молодёжь Москвы», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото предоставили в пресс-службе ПсковГУ

Команде вуза под названием «Хочу погладить» нужно было пройти три конкурса. Это приветствие, разминка и сложная ситуация.

По итогам выступлений команда вышла в 1/4 финала лиги КВН, который состоится 3 июня.

Кроме того, участники команды получили приз зрительских симпатий.

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