Псковская команда «Хочу погладить» вышла в 1/4 финала лиги КВН в Москве
Псковская команда КВН заняла первое место в 1/8 финала лиги «Молодёжь Москвы», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Команде вуза под названием «Хочу погладить» нужно было пройти три конкурса. Это приветствие, разминка и сложная ситуация.
По итогам выступлений команда вышла в 1/4 финала лиги КВН, который состоится 3 июня.
Кроме того, участники команды получили приз зрительских симпатий.
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