Две двойни родились в Псковской области в апреле

15:47, 06 мая 2025, ПАИ

310 малышей появилось на свет в Псковской области в апреле, рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.

В Пскове за месяц родились 242 ребёнка: 123 девочки и 119 мальчиков. Среди новорождённых – две двойни.

В Великих Луках за прошедший месяц на свет появилось 68 детей: 35 девочек и 33 мальчика.

Напомним, в марте в Псковском перинатальном центре помогли появиться на свет 252 новорождённым.