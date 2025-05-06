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Общество

Две двойни родились в Псковской области в апреле

310 малышей появилось на свет в Псковской области в апреле, рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.

Фото: ПАИ

В Пскове за месяц родились 242 ребёнка: 123 девочки и 119 мальчиков. Среди новорождённых – две двойни.

В Великих Луках за прошедший месяц на свет появилось 68 детей: 35 девочек и 33 мальчика.

Напомним, в марте в Псковском перинатальном центре помогли появиться на свет 252 новорождённым.

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Две двойни родились в Псковской области в апреле

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