Две двойни родились в Псковской области в апреле
310 малышей появилось на свет в Псковской области в апреле, рассказали ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре.
В Пскове за месяц родились 242 ребёнка: 123 девочки и 119 мальчиков. Среди новорождённых – две двойни.
В Великих Луках за прошедший месяц на свет появилось 68 детей: 35 девочек и 33 мальчика.
Напомним, в марте в Псковском перинатальном центре помогли появиться на свет 252 новорождённым.
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