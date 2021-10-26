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Общество

Алиментщицу из Себежа отправили под арест за отказ от обязательных работ

За уклонение от наказания в виде обязательных работ жительницу Себежа привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ОСП Себежского и Пустошкинского районов на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданки, которая не исполняет родительские обязанности. За уклонение от уплаты алиментных платежей женщина была подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ на 50 часов.

Для отбытия обязательных работ женщину отправили в организацию, где она должна была выполнять общественно полезные работы по указанию руководства предприятия. Однако алиментщица ничего не стала делать.

За уклонение от выполнения обязательных работ судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ». В судебном порядке гражданке было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

После этого должнице всё равно придётся отбыть своё наказание в виде обязательных работ.

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