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Общество

Названы главные правила профилактики COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ирина Шестакова рассказала изданию «Известия», как правильно проводить профилактику коронавируса.

По словам врача, коронавирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путём. Поэтому для минимизации риска заражения COVID-19 Ирина Шестакова советует использовать маску в местах скопления людей.

«Входим, например, в общественный транспорт – надеваем маску, выходим – обязательно выбрасываем. Её нельзя положить в карман и использовать повторно», – отметила специалист.

При этом ходить в маске по улице не имеет смысла – в ней образуется конденсат, в котором размножаются вирусы и бактерии, добавила она.

Кроме того, инфекционист призвала граждан после посещения общественных мест тщательно мыть руки. Также мыть руки следует перед приемом пищи, добавила она.

Также Ирина Шестакова рекомендовала соблюдать «этикет чихания» — «нужно чихать в рукав (согнутый локоть), а не в ладонь, ведь дальше вы будете трогать этой рукой поручни, ручки, а значит, разносить вирусы».

Специалист подчеркнула, что лучше всего в период пандемии максимально избегать людных мест, не ходить на массовые мероприятия. По словам инфекциониста, это самый действенный метод профилактики коронавируса.

Лучшей защитой от COVID-19 является вакцинация или ревакцинация, заключила Ирина Шестакова.

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