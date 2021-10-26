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Псков получил международную награду в области устойчивого развития

Псков получил международную награду в области устойчивого развития Green Mobility Award в номинации «Город для людей XXI века». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Диплом и памятный знак на XIX Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» вручили экс-главе администрации города Александру Братчикову за разработку первого в России плана устойчивого развития города. В самом документе прописано 17 целей устойчивого развития, разработанных Генеральной ассамблеей ООН, направленных на достижение более устойчивого будущего. Реализовать план предстоит до 2030 года. 

Награда учреждена в 2017 году, ежегодно её получают города, в которых внедряют различные инновационные проекты и стратегии устойчивого развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей. На Форуме в Санкт-Петербурге изучают опыт внедрения инновационных проектов, улучшение городской среды и устойчивой мобильности, трансформации систем энергоэффективности и создание удобных, привлекательных и зеленых пространств.

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