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Общество

Дети-сироты познакомились с мотоциклетным видом спорта в Пскове

Фото: УМВД России по Псковской области

Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, побывали на мастер-классе по мотокроссу, который для них провели сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с представителями общественного совета при УМВД России по городу Пскову, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятие проходило под руководством члена общественного совета при городском УМВД, президента и создателя Псковской региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта», неоднократного победителя и призера чемпионатов различного уровня, инструктора ДОСААФ Алексея Караваева.

На прошлой неделе состоялось знакомство ребят с мотоциклетным клубом. Алексей Караваев обратил внимание на уникальность клуба, который владеет собственным гаражом и трассой. Инструктор в полной экипировке продемонстрировал заезд по этой трассе.

Также подросткам рассказали о классах кроссовых мотоциклов и о тренажерах, помогающих спортсменам-гонщикам в подготовке к соревнованиям.

Фото: УМВД России по Псковской области

Президент Федерации мотоциклетного спорта и представители клуба «Ночные волки» Юрий Бурлин и Александр Сидорченко, принимавшие участие во встрече, говорили подопечным о важной роли самодисциплины, физической подготовки спортсмена, его целеустремленности.

Кроме того, продемонстрировали экипировку спортсменов, разъяснили правила посадки на мотоцикле, которая позволяет не тратить много сил на управление, а также познакомили с основными элементами техники езды.

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