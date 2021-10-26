Фальшивую двухтысячную банкноту обнаружили в псковском банке

11:03, 26 октября 2021, ПАИ

В банке Пскова сотрудники полиции изъяли фальшивую двухтысячную банкноту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивку выявили в одном из финансовых учреждений 23 октября. По имеющимся сведениям, она поступила в банк в выручке из магазина в Пыталово. По данному факту проводится проверка.

Правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.