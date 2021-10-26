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В Гдове, Дно и Локне закроются отделения налоговой

В Гдове, Дно и Локне закроются территориально-обособленные рабочие места (далее – ТОРМы) УФНС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий будут ликвидированы ТОРМы по адресам: Гдов, улица Никитина, 28Б (Межрайонная ИФНС России № 1, Псков); Локня, улица Чкалова, 3 (Межрайонная ИФНС России № 2 по Псковской области, Великие Луки); Дно, улица Космонавтов, 84 (Межрайонная ИФНС России № 3, Остров). Налоговое администрирование налогоплательщиков и оказание государственных услуг по-прежнему будет осуществляться в полном объеме в указанных инспекциях. График работы инспекций и приема налогоплательщиков в операционном зале можно узнать на официальном сайте налоговой службы.

Заранее запланировать визит в инспекцию и сократить время ожидания в очереди возможно, воспользовавшись интерактивным сервисом «Онлайн-запись на прием в налоговый орган», который размещен на сайте ФНС России в разделе «Сервисы».

Напомним, ФНС России активно развивает бесконтактный способ общения налогоплательщиков с инспекциями. Самыми востребованными государственными услугами, входящими в компетенцию налоговых органов, налогоплательщики могут воспользоваться дистанционно со своего домашнего или рабочего компьютера, а также со смартфона. Для этого на официальном сайте ФНС России представлено около 70 сервисов, которые распределены по группам. Они охватывают различные категории налогоплательщиков и сферы их интересов, помогают людям разбираться в налоговом законодательстве.

В частности, физические лица с помощью «Личного кабинета» могут получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, получать и распечатывать налоговые уведомления, платить налоги, заполнять и направлять налоговую декларацию 3-НДФЛ. Юридические лица и индивидуальные предприниматели для получения услуг налоговой службы дистанционно могут воспользоваться соответствующим «Личным кабинетом налогоплательщика».

Кроме того, есть возможность получить наиболее востребованные услуги ФНС России в ближайших отделениях МФЦ, расположенных в каждом районе Псковской области. Там можно направить в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе; подать заявление о предоставлении налоговой льготы; направить уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота или налоговый вычет, а также направить документы для государственной регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве индивидуальных предпринимателей. Полный перечень государственных услуг налоговых органов, оказываемых в отделениях МФЦ, размещен на официальном сайте «Мои документы» МФЦ в разделе «Услуги».

Получить консультацию можно по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также по всем телефонам инспекций, размещенным на сайте ФНС России nalog.gov.ru, в разделе «Контакты».

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