Зараженные польские саженцы декоративных культур уничтожат в Псковской области

11:30, 26 октября 2021, ПАИ

В Псковской области уничтожат 21 145 саженцев декоративных культур происхождением из Польши, они заражены карантинным объектом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Растения везли из Литвы в Себеж. Инспекторы выявили объект, по морфологическим признакам схожий с золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis). Впоследствии заражение данным карантинным объектом было подтверждено в результате лабораторных исследований, проведённых в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

Выпуск 21 145 саженцев декоративных культур на территорию Российской Федерации запрещён, продукция подлежит уничтожению, пояснили в ведомстве.