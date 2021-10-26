Зараженные польские саженцы декоративных культур уничтожат в Псковской области
В Псковской области уничтожат 21 145 саженцев декоративных культур происхождением из Польши, они заражены карантинным объектом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Растения везли из Литвы в Себеж. Инспекторы выявили объект, по морфологическим признакам схожий с золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis). Впоследствии заражение данным карантинным объектом было подтверждено в результате лабораторных исследований, проведённых в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ».
Выпуск 21 145 саженцев декоративных культур на территорию Российской Федерации запрещён, продукция подлежит уничтожению, пояснили в ведомстве.
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