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Общество

Возобновилась работа регионального волонтерского штаба акции взаимопомощи #Мывместе

Возобновилась работа волонтерского штаба акции взаимопомощи #Мывместе Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пожилые люди, маломобильные граждане и нуждающиеся в поддержке семьи могут попросить волонтеров привезти товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Прием заявок на адресную помощь ведется через федеральную горячую линию 8 (800) 200-34-11 и через региональные штабы.

Чтобы подключиться к волонтерскому движению и принять участие в Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, необходимо зарегистрироваться на портале мывместе2020.рф и выбрать подходящую вакансию на сайте dobro.ru. После подтверждения регистрации следует пройти обучение и инструктаж уже непосредственно в штабе. Добровольцами могут быть граждане старше 18 лет.

Указом губернатора Псковской области усилены ограничительные меры в отношении граждан в возрасте 60 лет и старше.

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