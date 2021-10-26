Две дороги в Псковском районе отремонтировали по нацпроекту БКД раньше срока

11:40, 26 октября 2021, ПАИ

В Псковском районе две дороги отремонтированы раньше срока в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее состоялась приемка отремонтированной проезжей части улицы Механизаторов в деревне Ершово протяженностью 650 метров и автодороги Подосье — Заровенье (Камно) протяженностью порядка 500 метров.

Работы выполнила подрядная организация «Дорожник-2010». Стоимость работ — более 13,5 млн рублей.

На данных участках был исправлен профиль щебеночных оснований с добавлением нового материала, проведено восстановление асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, а также произведен ремонт съездов и установлены дорожные знаки. Приемочная комиссия высоко оценила качество ремонта.