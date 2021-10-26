Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончались ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 893 человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 56 600 человек, 48 060 пациентов выздоровело.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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