Началась видеотрансляция пресс-конференции «Порядок в Пскове: о парковке на газоне и уборке в городе»

12:04, 26 октября 2021, ПАИ

26 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с начальником контрольного управления администрации Пскова Натальей Симоновой.

Как городские власти контролируют уборку улиц и дворов, как в Пскове решается проблема парковки автомобилей на газонах, помогло ли в этом вопросе увеличение штрафов, как и где псковским дачникам законно продать излишки урожая. Об этом и многом другом рассказывает Наталья Симонова.