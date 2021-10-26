Началась видеотрансляция пресс-конференции «Порядок в Пскове: о парковке на газоне и уборке в городе»
26 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с начальником контрольного управления администрации Пскова Натальей Симоновой.
Как городские власти контролируют уборку улиц и дворов, как в Пскове решается проблема парковки автомобилей на газонах, помогло ли в этом вопросе увеличение штрафов, как и где псковским дачникам законно продать излишки урожая. Об этом и многом другом рассказывает Наталья Симонова.
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Наталья Симонова рассказала, как правильно сфотографировать стоящие на газонах автомобили в Пскове
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Началась видеотрансляция пресс-конференции «Порядок в Пскове: о парковке на газоне и уборке в городе»