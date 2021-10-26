Более 500 протоколов за парковку на газонах составили в Пскове с начала года

12:20, 26 октября 2021, ПАИ

542 протокола за парковку на газонах составили в Пскове с начала года. Об этом сообщила начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 октября.

В 2020 году было составлено примерно 370 протоколов за указанное нарушение. Специалисты реагируют на каждое обращение, если оно подано правильно: фиксируется номер автомобиля, есть привязка к месту и времени.

Наталья Симонова отметила, что вопрос парковки на газонах и детских площадках продолжает стоять на повестке, несмотря на увеличение штрафов. Сейчас за данное нарушение грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, повторно — от 3 до 5 тысяч. Специалист уверена, что ситуацию может изменить дальнейшее повышение размера штрафа.

По словам спикера, во многих дворах парковки отсутствуют. Поэтому автомобилисты зачастую паркуются на зеленых зонах: территориях, где есть зеленые насаждения, деревья, кустарниковые и травянистые растения. «Там, где растет трава и когда-то был поребрик (даже если его уже нет), парковка строго запрещена», - уточнила Наталья Симонова.