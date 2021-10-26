Санаторий «Голубые озера» получил благодарность за помощь в организации отдыха для детей-инвалидов

12:22, 26 октября 2021, ПАИ

Профсоюзный санаторий «Голубые озера» получил письмо с благодарностью за продуктивное сотрудничество по оздоровлению детей-инвалидов от организатора детского отдыха, ООО «Экспертная компания» (Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

В частности, в письме отмечается, что «профессионализм сотрудников ЛПУ «Санаторий «Голубые озёра», стремление к взаимодействию, доброжелательность всего персонала – залог успешности деловых и товарищеских взаимоотношений».

Руководитель ООО «Экспертная компания» Ирина Мухина выразила признательность каждому сотруднику и лично руководителю санатория за неравнодушное отношение к организации отдыха и обслуживания детей-инвалидов из Санкт-Петербурга.

«Благодаря совместным усилиям мы добились прекрасных результатов: все дети посетили санаторий, оздоровились и получили яркие впечатления от поездки», – говорится в письме.