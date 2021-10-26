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Общество

Наталья Симонова: Продавать товары с земли – не эстетично

«Никому нельзя торговать с земли, это нарушение санитарных норм. Нельзя подвергать опасности горожан, продавая все с ящиков всяких. И вообще — это не эстетично», - считает начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова. Об этом она заявила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 октября.  

По ее словам, заниматься продажей товаров необходимо исключительно в специально созданных для этого местах, с оборудованными столами, на ярмарочных пространствах.

«По 2-3 столика — это эстетично», - убеждена Симонова.

Она отметила, что в Пскове существуют специализированные площадки: рынок «Нива», «Маяк», центральный городской рынок, рынок на Текстильной, 9. Кроме того, столами оборудованы пространства на Крестовском шоссе, улицах Боровой, Народной, Коммунальной, Текстильной.

«Можно спокойно реализовывать свою продукцию, так как они [локации — ПАИ] утверждены постановлением администрации города и считаются законными», - пояснила Наталья Симонова.

Она добавила, что на нарушителей оформляют протокол, штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. «Накладывается он на всех, как бы ни было жалко бабушек. Однако первый раз никого не штрафуют, если человек уходит. Однако есть такие, которые являются систематическими нарушителями», - пояснила Наталья Симонова.

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