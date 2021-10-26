Одинокие родители получат дополнительные трудовые гарантии

13:18, 26 октября 2021, ПАИ

Родители, в одиночку воспитывающие детей до 14 лет, могут получить дополнительные трудовые гарантии. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Предлагается распространить на одиноких матерей и отцов дополнительные гарантии при направлении в служебные командировки, работе в ночное и сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни. В соответствии с поправками таких работников можно будет направлять в служебные командировки и привлекать в указанное время к работе только с их письменного согласия при условии, если такой труд не запрещен им по состоянию здоровья в соответствии с медзаключением. Также одинокие родители должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к указанной работе.

Требование будет распространяться на людей, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста. Получат гарантии и родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Предполагается установить аналогичные дополнительные гарантии для инвалидов при направлении их в служебные командировки.