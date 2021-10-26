Золото скифов отдадут Украине

13:23, 26 октября 2021, ПАИ

Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью, сообщает РИА Новости.

«Хотя объекты происходят из Крыма, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», - заявила судья.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к этому делу.

