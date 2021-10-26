Сбербанк распространил льготную ипотеку на частные дома

13:29, 26 октября 2021, ПАИ

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Сбербанк вслед за постановлением Правительства РФ расширил действие программы льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство частных домов, сообщили в пресс-службе организации.

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васева, сейчас наблюдается рост спроса со стороны населения на льготную ипотеку на ИЖС. «Мы не подняли ставку до указанных в постановлении 7%, с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а при первоначальном взносе от 20% - 6,35%», - отметил вице-президент Сбербанка.

Как и в случае с новостройками, программа рассчитана до 1 июля 2022 года. Также в пресс-службе отметили, что с начала года по всем программам господдержки ИЖС было выдано около 1,5 тыс. кредитов.