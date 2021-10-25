Кинокритик журнала «Искусство кино» Егор Беликов выступит в киноклубе «Молоко и Сено»

13:45, 26 октября 2021, ПАИ

27 октября киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» проведет лекцию кинокритика, члена редколлегии журнала «Искусство кино» Егора Беликова. Вход для зрителей бесплатный, по предварительной регистрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Егор Беликов расскажет о феномене жестокого кино. В чем секрет популярности «Игры в кальмара»? Какой эффект на зрителя могут произвести кровь и откровенные сцены? Почему любое кино можно смотреть в любом возрасте? И можно ли винить Пазолини, просмотренного подростком, в том, что Егор Беликов вырос таким?

Организаторы позиционируют встречу как «несерьезную, но экспертную лекцию о серьезных вещах».

Егор Беликов – кинокритик, член редколлегии журнала «Искусство кино», член гильдии киноведов и кинокритиков РФ, отборщик Московского еврейского кинофестиваля, редактор «Кино ТВ», публикуется в РИА Новостях, Esquire, «Афише Daily», Forbes.

Лекция пройдет 27 октября в 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13а). Вход свободный, но по предварительной записи в соцсетях проекта VETKA или по номеру телефона 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий Стрен).

С 11 октября зрителям необходимо предъявить на контроле документ о вакцинации от COVID-19 или документ о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании. Пожалуйста, не забудьте паспорт. Зрителям до 18 лет предъявлять документ о вакцинации не нужно.