В России вырос спрос на некоторые товары перед нерабочей неделей

14:26, 26 октября 2021, ПАИ

В преддверии нерабочей недели крупные торговые сети отметили резкое увеличение спроса на определенные товары, продукты питания, гаджеты и строительные инструменты, пишет газета «Известия».

Так, например в Москве выручка продуктовых магазинов в выходные перед нерабочей неделей возросла на 20 %.

«Несмотря на то что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20 % и достигла 2,9 млрд рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но, в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров», – отметил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, москвичи активно покупали косметику и одежду, выручка этих магазинов возросла на 13-14 %.

По мнению аналитиков, многие в дни ограничений планируют реже посещать магазины и выбирают доставку, доказательством этому является возрастание онлайн-покупок на треть.

Возрастает спрос на компьютерные комплектующие: в три раза на жесткие диски, в два – на мониторы, в полтора – на моноблоки. В тренде покупок – садовые измельчители и другие дачные аксессуары. По словам продавцов, в садовом отделе сейчас самые ходовые товары – секаторы, рыхлители, грабли, вилы и лопаты. Всё это говорит о подготовке к самоизоляции, то есть к развлечениям и работе дома, а также к его обустройству.

Кроме того, зафиксирован рост спроса на алкоголь. Медики напоминают, что спирт не только не защищает от заболеваний, но и сильно подрывает иммунитет.

По мнению экономистов, возросший спрос на некоторые товары не должен привести к их подорожанию.