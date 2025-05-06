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Общество

Антон Дымов: Почётно, что Псковская область вновь участвует в эстафете Вечных огней

Почётно, что Псковская область вновь участвует в эстафете Вечных огней в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов во время церемонии зажжения Вечного огня на центральном братском захоронении в Локне сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Вечный огонь зажгли в Локне
    Фото: предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»
  • Вечный огонь зажгли в Локне
    Фото: предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»
  • Вечный огонь зажгли в Локне
    Фото: предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»
  • Вечный огонь зажгли в Локне
    Фото: предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»
  • Вечный огонь зажгли в Локне
    Фото: предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»
  • Вечный огонь зажгли в Локне
    Фото: предоставили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков»

«Буквально две недели назад пламя памяти впервые зажглось в деревне Ершово. Сейчас в Псковской области Вечные огни уже горят на 11 мемориалах», – отметил Антон Дымов.

Отметим, что сегодня в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», реализуемой ПАО «Газпром» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, одновременно зажглись 80 Вечных огней во всех восьми федеральных округах России. К акции присоединилась и Псковская область. Вечный огонь был зажжён на центральном братском захоронении в Локне.

Напомним, что для подключения мемориала к сетевому газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 60 метров и установили газогорелочное устройство. Частицу пламени для зажжения доставили активисты Народного фронта с Могилы Неизвестного Солдата в Москве к месту проведения торжественного мероприятия.

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