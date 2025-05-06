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О жизни изрезанной в Пскове живодёрами собаки рассказали зоозащитники

Как живёт пострадавшая от своих бывших владельцев собака по кличке Мия, рассказали ПАИ в приюте «Шанс».

Фото: приют «Шанс»

«Немного новостей от Мии из нового дома. Очень любит детей, почти постоянно с ними играет, спит с детьми в одной комнате», – рассказали зоозащитники.

Несмотря на проблемы из-за камня в мочевом пузыре, Мия старается терпеть до выгула. Однако новые владельцы, зная эту проблему, часто гуляют с питомцем.

«Швы обрабатывать разрешает. Одного кота попробовала погнать, кот не ожидал, конечно, такой подставы от «понаехавших». Пока коты живут отдельно», – рассказали в приюте.

Примерно через неделю будут планировать операцию на мочевом пузыре по удалению камня, уточнили в организации.

Ранее сообщалось, что в Пскове изрезанной своими владельцами собаке нашли новый дом.

Напомним, что 28 апреля на берегу Великой за стадионом «Электрон» над своей собакой издевались мужчина и женщина. Виновников нашли. В отношении 32-летнего мужчины, который резал собаку ножом, возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Мужчину поместили в изолятор. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.

Девушки, ставшие свидетелями жестокого обращения с собакой в Пскове, описали произошедшее телеканалу «Первый Псковский».

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