Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне

12:47, 06 мая 2025, ПАИ

Штаб по плетению маскировочных сетей, созданный общественным объединением «Мы вместе. Позывной СВОи», посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Локнянский муниципальный округ сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В состав группы входят более 100 человек, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, а также изготовлением маскировочных сетей для военнослужащих.

Для плетения сетей в посёлке Локня, селе Подберезье и деревнях Жарки, Миритиницы и Прискуха установлено восемь специальных станков. За время работы активисты создали свыше четырёх тысяч квадратных метров маскировочных сетей, которые помогают защитить бойцов и военную технику на передовой.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Руководит объединением председатель Локнянского районного отделения Союза женщин России Татьяна Грызлова. Каждую неделю в штабе создают от 40 до 60 маскировочных сетей.