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Общество

Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне

Штаб по плетению маскировочных сетей, созданный общественным объединением «Мы вместе. Позывной СВОи», посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Локнянский муниципальный округ сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В состав группы входят более 100 человек, которые занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, а также изготовлением маскировочных сетей для военнослужащих.

Для плетения сетей в посёлке Локня, селе Подберезье и деревнях Жарки, Миритиницы и Прискуха установлено восемь специальных станков. За время работы активисты создали свыше четырёх тысяч квадратных метров маскировочных сетей, которые помогают защитить бойцов и военную технику на передовой.

  • Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил штаб по плетению маскировочных сетей в Локне
    Фото: ПАИ

Руководит объединением председатель Локнянского районного отделения Союза женщин России Татьяна Грызлова. Каждую неделю в штабе создают от 40 до 60 маскировочных сетей.

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