На всероссийском форуме «Без срока давности» преподаватель ПсковГУ выступила модератором одной из секций

14:14, 26 октября 2021, ПАИ

Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета, руководитель проекта «Без срока давности» Людмила Алиева стала модератором тематической секции «Образовательный модуль «Великая Отечественная война: без срока давности» для вузов. Вопросы преподавания истории Второй мировой войны в школе». Слушателями стали специалисты патриотического воспитания педагогических вузов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Сомодератором секции выступил ректор Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова Игорь Петрищев.

Началось заседание с доклада Людмилы Алиевой, в котором была представлена концепция учебных материалов образовательного модуля «Без срока давности». Эти материалы были разработаны коллективом псковских историков по поручению Президента РФ Владимира Путина и сейчас проходят апробацию в 9 ведущих высших учебных заведениях страны. В следующем году модуль будет включен в образовательный и воспитательный процессы всех российский вузов.

Слово для выступления также было предоставлено представителям Уральского государственного университета, Саратовского государственного технического университета им Ю.А. Гагарина, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского и других учебных заведений. Они рассказали о своем опыте патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. В частности, привели примеры организации молодежного Всероссийского конкурса поэзии и прозы, посвященного теме Великой Отечественной войны, рассказали о съемках студенческих короткометражных фильмов на эту тему. В одном из докладов была поднята проблема восприятия Второй мировой войны компьютерными играми.

Также в ходе работы секции доцент ПсковГУ, куратор Молодежного медиахолдинга «Без срока давности» Надежда Лищенко поделилась опытом привлечения студентов к более тщательному изучению сложных вопросов геноцида мирного населения на оккупированных территориях через увлечение исторической журналистикой.

Людмила Алиева подвела итоги работы секции и озвучила их на итоговой пленарной сессии форума.

Всероссийский форум «Без срока давности» прошел в Общественной палате Российской Федерации с 20 по 22 октября. Его участниками стали 250 специалистов патриотического воспитания 87 педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности, из 44 регионов страны.