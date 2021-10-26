Правительство дополнительно выделило на поддержку здравоохранения в России более 56 млрд рублей

14:35, 26 октября 2021, ПАИ

Правительство РФ дополнительно выделило на поддержку здравоохранения в России более 56 млрд рублей, в основном средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Михаила Мишустина, средства поступят в регионы прежде всего для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом и гражданам с подозрением на него. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах России, уточнил он.

Также премьер-министр отметил, что Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на закупку полумиллиона флаконов препарата для лечения COVID-19.