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Общество

В Псковской области 11 соцучреждений работают в закрытом режиме

В Псковской области 11 стационарных социальных учреждений работают в закрытом режиме. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 октября.

Она отметила, что объекты закрыты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сотрудники данных учреждений работают вахтовым методом две недели через две. Остальные 20 соцучреждений региона находятся в режиме карантина без допуска третьих лиц. Во всех соцучреждениях есть оборудование по обеззараживанию воздуха, средства индивидуальной защиты в достаточном количестве, на случай заболевания постояльцев имеются бахилы и спецкостюмы для сотрудников.

Ольга Евстигнеев добавила, что вакцинация в стационарных соцучреждениях практически завершена, проживающие почти на 100% привиты от ковида, не вакцинированы только люди с медотводами и противопоказаниями. Некоторые постояльцы уже готовятся к ревакцинации. «Мы уже третий год живем в режиме непростой эпидситуации, мы очень строго следим за ситуацией», - подчеркнула спикер.

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