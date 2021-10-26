В попытке заработать на инвестициях великолучанка лишилась 60 тысяч рублей

15:07, 26 октября 2021, ПАИ

В попытке заработать на инвестициях 55-летняя жительница Великих Лук лишилась 60 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В интернете великолучанка заинтересовалась рекламным объявлением о возможности заработать на процентах от инвестиций. Она перевела на несколько указанных счетов более 60 тысяч рублей, но ожидаемой прибыли так и не получила. После этого женщина обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Как показывает практика, мошеннические проявления могут принимать самые различные формы. Так, иные наши сограждане пытаются «сколотить состояние» путем игры на онлайн-бирже в интернете. И, как правило, терпят при этом полное фиаско. Другие становятся жертвами недобросовестных покупателей или продавцов в интернет-магазинах при осуществлении операций купли-продажи товаров. А некоторым пожилым людям приходят сообщения о том, что в связи с неблагоприятным развитием ситуации с коронавирусной инфекцией им якобы полагается некая денежная компенсация. К кому-то на аккаунты под видом знакомых или родственников обращаются за материальной помощью нечистые на руку лица», - предупредили в полиции.