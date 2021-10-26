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Общество

В Пскове и Великих Луках переписчики могут бесплатно ездить на городских автобусах

С 25 октября по 14 ноября для псковских и великолукских переписных работников сделали бесплатный проезд на городских автобусных маршрутах. В Пскове это маршруты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 30. В Великих Луках - маршрут № 13. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, переписчики должны предъявить водителю не только удостоверение переписчика с паспортом, но и экипировку. Такое решение приняли ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Славяне», в связи с особой значимостью переписи населения для социально-экономического развития региона и страны в целом.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Перепись по всей стране впервые проходит и в цифровом формате: поучаствовать можно через сайт «Госуслуги». Для этого у гражданина должна быть стандартная или подтвержденная учетная запись.

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