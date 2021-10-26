В Псковской области чаще всего болеют коронавирусом люди 30-49 лет

15:48, 26 октября 2021, ПАИ

С 18 по 24 октября в Псковской области наибольшая заболеваемость коронавирусом отмечается в возрастной группе 30-49 лет – зарегистрировано 599 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

На прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 10,8% и превысила показатели по РФ в 1,8 раза. За отчетный период зарегистрировано 1908 случаев, в том числе у 217 детей. В форме ОРВИ протекали 1587, внебольничной пневмонии – 254. Зафиксировано 67 случаев бессимптомного течения инфекции.

В 12 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня: Красногородском, Новосокольническом, Дедовичском, Невельском, Пушкиногорском, Стругокрасненском, Куньинском, Великолукском, Псковском, Пустошкинском, Локнянском и в городе Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировано 470 случаев.