Скончалась почётный гражданин Гдова Вера Кулешова

17:25, 26 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 26 октября, скончалась врач Гдовской больницы, почётный гражданин Гдова Вера Кулешова, пишет газета «Гдовская заря».

В 1967 году Вера Кулешова приехала работать в Гдов в должности участкового врача-терапевта.

«Почти 55 лет Вера Леонидовна посвятила больнице и пациентам. Не осталась она дома и во время пандемии. Она считала своим долгом прийти на помощь коллегам-врачам Гдовской больницы в этот непростой период», – говорится в сообщении.

Отметим, что к 80-летию (в 2018 году) Вере Кулешовой было присвоено звание «Почётный гражданин города Гдова».

О дне, времени и месте прощания с Верой Кулешовой будет сообщено дополнительно.