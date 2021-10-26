Посвященная особенным людям выставка открылась в Псковской областной библиотеке

16:24, 26 октября 2021, ПАИ

В Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, 2) открылась фотовыставка Анастасии Руденко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Анастасия на протяжении трех лет занимается фотографией. Полгода назад она переехала в Псков из Кабардино-Балкарской Республики, чтобы стать волонтёром и работать с выпускниками детских домов.

Именно в Пскове у нее появилась идея создать фотопроект - FreedOm_TO.

«Его основная идея заключается в том, чтобы показать: особенные люди - они есть, каждый из них так же особенно красив и у каждого своя интересная, особенная история!» - рассказывает девушка.

Анастасия планирует еще один переезд, но фотопроект продолжится и в других городах, где Настя собирается найти новых героев для реализации своего социально значимого замысла. Она уже получила предложение продублировать выставочный проект в Калининграде.

Выставку можно посетить до 28 октября с 9:00 до 17:00.