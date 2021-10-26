В России могут установить камеры, выявляющие драки и ДТП

17:16, 26 октября 2021, ПАИ

В нескольких городах России до конца 2022 года может появиться система видеокамер, выявляющая драки, ДТП и другие правонарушения, сообщает ТАСС.

Новую технологию разрабатывает компания NtechLab. Гендиректор компании заявил, что новая система камер сможет автоматически распознавать правонарушения и вызывать экстренные службы.

Камеры могут распознавать до десяти различных действий человека: когда человек курит, бежит, едет на велосипеде, стоит, пьёт, говорит по телефону, дерётся. Также камеры имеют способность распознавать взаимодействие с другими объектами – человека с машиной, то есть ДТП с участием пешехода и машины с точностью от 80 до 95 %.