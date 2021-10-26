27 октября Двор Постникова в Пскове закроется для посетителей

17:28, 26 октября 2021, ПАИ

27 октября станет санитарным днем во Дворе Постникова. 28 октября - санитарный день на объекте «Варлаамовский угол». В это время объекты будут закрыты для посетителей.

После окончания работ туристы и псковичи снова смогут посетить Двор Постникова и Варлаамовский угол.