Соглашение о сотрудничестве подписал ПсковГУ с Национальной родительской ассоциацией

17:30, 26 октября 2021, ПАИ

Соглашение о взаимодействии между Псковским государственным университетом и Национальной родительской ассоциацией было подписано в рамках регионального родительского собрания, которое проходит сегодня, 26 октября, на базе вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Член коллегии Министерства просвещения РФ, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев отметил, что создание единого образовательного пространства играет важную роль в воспитании подрастающего поколения и формировании интеллектуальной элиты региона.

«Есть несколько слоев, несколько общих тем взаимодействия Ассоциации с университетом, - отметил он. - Это работа со студентами по формированию и развитию семейных ценностей: ребята должны знать традиции и понимать основы семейных знаний. Думаю, в этом мы будем двигаться вместе. Это и взаимодействие с будущими педагогами по работе с родителями. И, конечно, площадка вуза с ее исследовательской и общественной составляющими – это очень хорошая точка притяжения для развития вообще родительского просвещения в регионе. Вузы слушают, им доверяют, к ним обращаются, за этим будущее».

По словам Алексея Гусева, ассоциация готова предложить современные форматы работы со студентами ПсковГУ как с будущими родителями.

«Мы можем совместно с нашими вузами-партнёрами разработать даже некий спецкурс по основам семейной жизни, - пояснил он. - Кроме того, со студентами - будущими педагогами мы должны внедрять темы работы с родителями. Еще одна наша инициатива заключается в том, чтобы в вузовский курс педагогики внести всё-таки большее количество часов работы с родителями».

В ходе мероприятия Алексей Гусев вручил доверенность на руководство региональным отделением Национальной родительской ассоциации руководителю центра карьеры и трудоустройства Псковского государственного университета, руководителю проекта «Музей Победы ПсковГУ» Екатерине Гончаровой, выразив надежду, что в ближайшее время будет сформировано многопрофильное, многофункциональное и передовое региональное отделение ассоциации.

Региональное родительское собрание посвящено обсуждению проблем профориентации школьников, вопросов воспитания и самоопределения детей, успешных методик формирования осознанной мотивации подрастающего поколения для развития социальной-экономической сферы региона.

Во встрече принимают участие представители комитета по образованию Псковской области, администрации города Пскова, туристической отрасли региона, преподавательско-профессорский состав ПсковГУ, родительское сообщество, педагогические работники, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и курирующих организацию воспитательной работы в образовательных организациях.

Мероприятие проводится в рамках взаимодействия Национальной родительской ассоциации, Комитета по образованию Псковской области и Псковского государственного университета с целью повышения компетенций родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и самоопределения детей, укреплении семейных традиций и ценностей.