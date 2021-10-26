Усвятский район отмечает 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

17:34, 26 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 26 октября, Усвятский район отмечает 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Свои поздравления жителям муниципалитета в этот памятный день направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Глава региона подчеркнул, что это особая дата для каждого жителя района. «Мы с глубокой благодарностью вспоминаем защитников, освободителей и жителей Усвятского района, которые во время оккупации оказывали сопротивление врагу, не падали духом и сохранили верность Родине», – отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор направил особые слова признательности в адрес ныне живущих ветеранов – в Усвятском районе проживает два участника Великой Отечественной войны, 37 тружеников тыла, 28 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, восемь вдов участников войны. «Это истинные герои, которые отстояли родную землю и защитили нашу страну от страшного и жестокого врага. Вы – наше особое достояние, пример преданности Родине для каждого из нас. Спасибо вам!» – подчеркнул глава региона.

В рамках празднования памятной даты состоялось перезахоронение останков 14 советских бойцов, павших в ходе освобождения Усвятского района. Личность одного из них удалось установить с помощью обнаруженного компаса. Это Иван Васильевич Давыдов, военнослужащий 47-й стрелковой дивизии. Также состоялось возложение гирлянды воинской славы, венков и цветов к воинскому захоронению на Замковой горе, где покоятся защитники Усвятской земли. Все мероприятия прошли при строгом соблюдении противовирусных регламентов.

Напомним, что освобождение Усвятского района началось в октябре 1943 года. В рамках Невельской наступательной операции 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме, перешла в наступление. Около 20 дней шли бои за освобождение муниципалитета, в ходе которых погибли порядка 1,5 тысячи воинов.