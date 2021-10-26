Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан введена по всей России

17:50, 26 октября 2021, ПАИ

Обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан введена во всех регионах России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах Российской Федерации», — сообщила Попова и отметила, что вакцинация — самый действенный инструмент по предотвращению распространения вируса.

Она также обратила внимание на то, что тенденция к росту заболеваемости сохраняется на данный момент во всех федеральных округах и в 83 регионах.